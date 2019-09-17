Готовится стать бабочкой: сети впечатлили фото странного памятника Ленину в Донецке

В интернете обсудили памятник советскому политику Владимиру Ленину в временно оккупированном боевиками Донецке.

Об этом сообщает журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Замотанный в кокон Ленин в Пролетарском районе Донецка. Интересно, зачем это сделали? Обстрелов в этой части города нет. ДК "Горького" на заднем плане был заброшен еще до войны", - написал он.

Также Казанский назвал памятник странной инсталляцией и опубликовал его фото.

Пользователи сети тоже не удержались от комментариев, написав свои варианты.

Как сообщал "Апостроф", в Днепропетровской области с электронного аукциона продали памятник Ленину, демонтированный в городке Желтые Воды в 2014 году.