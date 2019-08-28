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Кот-красавец и чудовище: сети ужаснули фото памятника российским оккупантам в Крыму
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Кот-красавец и чудовище: сети ужаснули фото памятника российским оккупантам в Крыму

среда, 28 августа 2019, 16:24
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В сети показали фото памятника российским оккупантам в аннексированном Крыму, который привел в ужас пользователей.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Памятник установили в оккупированном городе Севастополь, в исторической его части. "Произведение искусства" поставили на всеобщее обозрение в сквере около храма Петра и Павла.

Кроме того, на памятнике виднеется и подпись: "Спасибо ,что я больше не кіт".

"Руцкий ацвабадитель, видать родом из Северодвинска. Мамадарагая, кто там скульптор, Церетелькин?", - прокомментировали на странице "СпинозаВР" в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Крыму, в парке Ливадийского дворца-музея, вместо теннисных кортов оккупанты установили памятник Александру ІII.

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