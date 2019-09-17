На этой неделе выпадет снег: синоптики дали неожиданный прогноз погоды в Украине

На текущей неделе в Украину придет серьезное похолодание, в Карпатах даже прогнозируется мокрый снег.

Об этом заявили в Украинском гидрометцентре, сообщает УНН.

По словам синоптиков, ночная температура в стране упадет до +4 градусов; в Карпатах в пятницу, 20 сентября, возможен мокрый снег.

17 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается временами небольшой дождь, лишь ночью на крайнем юге страны, днем на Закарпатье и Прикарпатье без осадков. Температура ночью +6+11, днем +10+15, в южной части ночью +12+17, днем +20+25 градусов.

"19 сентября без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь, 20 сентября в Украине, кроме юга, небольшие дожди, в Карпатах возможен мокрый снег", - заявили синоптики.

Температура ночью составит +4+10 тепла, днем +11+17, на юге и востоке страны до +20. Ветер будет западный и северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

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