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Освобожденный из плена Карпюк назвал "горячие точки", в которых воевал как командир УНСО: видео

вторник, 17 сентября 2019, 16:16
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17 сентября бывший политзаключенный Николай Карпюк, которого Россия обвинила в участии в Чеченской войне, назвал две причины, почему не участвовал в войне в Чечне.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Я скажу откровенно. Я был командиром УНСО в войне в Приднестровье, я был командиром УНСО в войне в 1993 году в Абхазии. Был там ранен. Но на Чеченскую войну я не отправлялся учитывая две причины", - сказал он.

Во-первых, как отметил Николай Карпюк, в то время у него была тяжело больна мама, которая умерла в марте 1995 года. Кроме того, он не поддерживал участие УНСО в Чеченской войне.

"И вторая причина - я не поддерживал участие нашей организации в этой войне. Мы симпатизировали и собирали гуманитарную помощь чеченцам. Но для нас тогда было важно сохранить ситуацию в Крыму, там тогда шли сепаратистские тенденции. И поэтому в силу определенных обстоятельств я не поддерживал это ", - пояснил освобожден политзаключенный.

Стоит отметить, что общественный деятель, заместитель председателя партии УНА-УНСО, глава ее Ровенского регионального отделения Карпюк 26 мая 2016 был приговорен в России к 22,5 годам колонии строгого режима по обвинению в руководстве и участии в банде, убийстве двух и более лиц в связи с выполнением им своего служебного долга и покушении на убийство в составе бандформирований на Северном Кавказе в 1994 году.

Кроме того, 26 октября Верховный суд РФ отклонил апелляцию защиты и признал приговор Карпюку и Станиславу Клиху "законным".

Как сообщал "Апостроф", в российском СИЗО Николая Карпюка пытали электрическим током и пять суток держали без сна.

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