Под Черкассами пьяный педофил изнасиловал 11-летнюю девочку

В городе Тальное пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку прямо у нее дома.

Об этом сообщает Национальная полиция Черкасской области.

"В Тальновскую полицию поступило сообщение о совершении сексуального насилия в отношении 11-летней девочки", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы Нацполиции, педофилом оказался 38-летний житель города Тальное.

По словам правоохранителей, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки прямо у нее дома, когда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечают в прокуратуре, личность насильника установлена. Мужчину уже задержали, взяли под стражу и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 153 (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф" в Харькове педофил по-зверски изнасиловал и избил девочку.