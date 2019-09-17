RU  UA  EN

вторник, 17 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 сентября

02:26
Под Черкассами пьяный педофил изнасиловал 11-летнюю девочку
01:12
Ученые сделали неожиданное заявление о возрасте Вселенной: детали открытия
00:12
В Киеве неадекватный мужчина пытался похитить ребенка: сеть взволновали подробности, фото

16 сентября

23:58
В Виннице пропала 11-летняя школьница: полиция просит о помощи, фото
23:28
Известный политик растрогал сеть постом об умершей матери
22:59
Появилась новая фотожаба на заявление Богдана о "Слугах народа"
22:50
Мы травмированы шоуменами: в Европе заявили о недопонимании Зеленского
22:40
Довгий подсадил в команду Кличко своего человека - политолог
22:30
Ходить на поклон: у Зеленского задумали ввести хитрую цензуру для СМИ
21:59
Покупайте наше оружие: Путин цинично высказался об атаке на нефтяные заводы Саудовской Аравии
21:31
Американец объявил войну наркоторговцам в Киеве: видео и реакция сети
21:00
В Днепре кровавого живодера настигла смертельная карма
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Черкассами пьяный педофил изнасиловал 11-летнюю девочку

вторник, 17 сентября 2019, 02:26
переглянути новину українською

В городе Тальное пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку прямо у нее дома.

Об этом сообщает Национальная полиция Черкасской области.

"В Тальновскую полицию поступило сообщение о совершении сексуального насилия в отношении 11-летней девочки", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы Нацполиции, педофилом оказался 38-летний житель города Тальное.

По словам правоохранителей, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки прямо у нее дома, когда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечают в прокуратуре, личность насильника установлена. Мужчину уже задержали, взяли под стражу и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 153 (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф" в Харькове педофил по-зверски изнасиловал и избил девочку.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дожди и +3: синоптики предупредили о резком понижении температуры

Западный военторг: как США и другие страны помогают Украине воевать с Россией

Самурайские мечи, ДНК Гоголя и галушки с языком: как провести уик-энд в Полтаве

Русская весна: приближает ли обмен пленными прекращение войны с Россией

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: