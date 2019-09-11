В Харькове изнасиловали школьницу на пустыре: приметы преступника

В среду, 11 сентября, в Харькове изнасиловали 12-летнюю девочку.

Об этом сообщает Telegram-канал "Типичное ХТЗ".

Инцидент произошел около 18:00 на пустыре.

По данным NewsRoom Kharkiv, насильник издевался над ребенком два часа, сейчас его ищут.

Приметы преступника: мужчина около 25 лет, рост - 175 см, был одет в синюю футболку с изображенным на ней белым петухом.

В Главном управлении Национальной полиции в области обещали позже прокомментировать данную информацию.

Как сообщал "Апостроф", 5 сентября в Киеве произошел вопиющий инцидент: в парке Андрея Малышко мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 38-летнюю женщину на глазах у ее 14-летней дочери.

Ранее всплыли новые детали страшной расправы над женщиной в Херсоне, которую изнасиловали и убили.