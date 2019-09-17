Сорвался c крыши: в Киеве произошло страшное ЧП с подростком, фото

В Дарницком районе Киева по адресу улица Урловская 14-летний парень захотел повисеть на козырьке крыши и сорвался с четырехэтажного здания.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Как рассказали полицейские, они первыми прибыли на вызов и обнаружили, что на козырьке цокольного этажа лежит парень. Патрульные сами сняли подростка с козырька и передали его медикам. После оказания первой помощи пострадавшего госпитализировали в Охматдет с открытыми переломами обеих ног.

Позже правоохранители выяснили, что 14-летний парень решил повиснуть на краю здания 4-этажного, но не удержался и сорвался вниз. Пострадавший проживает в доме неподалеку.

Оказалось, что парень попал на крышу по пожарной лестнице. Подробности случившегося выясняются.

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