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Ребенок едва не утонул в выгребной яме: на Закарпатье произошло жуткое ЧП в школе, фото

понедельник, 16 сентября 2019, 07:19
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В пятницу, 13 сентября, в с. Забродь Хустского района Закарпатской области произошло жуткое ЧП - первоклассник упал в выгребную яму школьного туалета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Роман Келемен.

По его словам, к счастью, мальчик был не один - его друзья-одноклассники побежали за учителями.

"Ребенка спасли, вытащив из школьных фекалий. Все родители шокированы таким случаем, а преподаватели, как всегда, умалчивают состояние школьного туалета, чтобы их не уволили. И это уже не первый случай в районе, когда школьники младшего звена проваливаются в выгребные ямы", - подчеркнул Келемен, опубликовав фото школьного туалета.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре произошло серьезное ЧП в одной из школ: в учебное заведение не пришли 512 учеников из 904 из-за плохого самочувствия.

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