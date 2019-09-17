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В Николаеве девушка попыталась прикинуться жертвой ДТП и потерпела фиаско: забавное видео

вторник, 17 сентября 2019, 19:21
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В Николаеве девушка хотела инсценировать ДТП и бросилась под колеса автомобиля.

На опубликованном в сети видео видно, как девушка медленно направляется к авто.

Когда машина подъехала на максимально близкое расстояние, она бросилась под колеса автомобиля.

Вероятно, девушка хотела сделать вид "жертвы" ДТП. Но, похоже, что водитель не растерялся. Ведь ехал настолько медленно, что "жертва" нелепо осталась лежать на дороге.

До сих пор неизвестно, девушка хотела пошутить или преследовала корыстные цели.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото наглой "героини парковки" в Киеве.


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