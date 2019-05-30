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Повезло избежать наказания: в сети показали фото наглой "героини парковки" в Киеве

четверг, 30 мая 2019, 03:36
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В сети было опубликовано фото в Киеве элитного автомобиля Mercedes, который был припаркован на тротуаре, как раз на входе с пешеходного перехода, таким образом, что людям приходилось обходить машину по проезжей части.

Снимок появился на канале в Telegram "Киев Оперативный".

Автор фото отметил, что рядом расположена дешевая парковка, услугами которой водитель элитного авто решила не пользоваться.

"Я обычно за радикальные меры по паркованцам, но тут не было возможности их применить. Вот чудо-дама, которая уверенна, что люди не должны ходить по тротуарам, а пешеходная зона исключительно для машин и парковка в 20 грн, которая рядом, исключительно для дураков", - уточнил он.

Также в публикации автор указал, что полицейские обычно не реагируют на такого рода обращения.

"Увы, копы на вызовы такие не приезжают. Все что остаётся, это запостить", - отметил автор публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее из элитного жилкомплекса в Киеве охранники выставили женщину, которая припарковала свой автомобиль на газоне.

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