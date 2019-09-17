В Одессе жестко наказали учительницу-сепаратистку: детали скандала и видео

В школе №68 Одессы уволили учительницу Людмилу Мариуцу из-за российской пропаганды на уроках истории.

О скандале, который разгорелся в учебном заведении, сообщил на своей странице в Facebook общественный активист Демьян Ганул.

"Вы знаете, о чем рассказывают учителя на уроках истории в Одессе? Знакомьтесь, Людмила Мариуца. Она преподает историю в школе под номером 68 на улице Успенской, 58. Людмила вместо учебного материала рассказывает ученикам, какой я "нацист" и "идиот", потому что поспособствовал увольнению из школы в области любителя террориста Захарченко и "русского мира". Да, учитель истории в украинской школе разделяет взгляды фаната "ополченцев" и антигосударственных лозунгов", – возмутился активист.

Кроме того, по его словам, скандальная Мариуца была неоднократно замечена на сепаратистских митингах, на которых скандируют о "бандеровских бесах", якобы виновных в трагедии 2 мая, а также называют Одессу "русским городом".

В опубликованом видео учительница искажает факты украинской истории, называя борцов за независимость "нацистами". Ролик снял один из учеников школы, который дружит с активистом Ганулом. После огласки учительницу уволили.

"Если предателей, нацистов, преступников мы будем считать героями?! На той неделе за то, что в Граденицах один учитель тоже такие слова говорил, его лишили работы, уволили! Пришли активисты, Ганул этот идиотский вообще!" – заявила учительница.

Услышав от парня, что Ганул является его другом, она разразилась новой порцией возмущений. "Это твой друг? Слушай, не позорь себя такими друзьями! Кошмар!" – выкрикнула Мариуца.

Стоит заметить, что скандал с сепаратисткой сразу стали обсуждать на российском пропагандистском телевидении. Ему даже посвятили отдельный сюжет в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1". Там уволенную учительницу представили, как жертву.

"Учительницу в Одессе уже вторую за последние два месяца уволили за то, что она, во-первых, уроки вела по-русски, а также рассказывала детям, что Бандера – не украинский герой. Вообще не герой!" – возмутилась пропагандистка Ольга Скабеева.

Как сообщал "Апостроф", в Хмельницком сепаратист напал на ветерана АТО.