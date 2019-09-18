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Дожди и похолодание до +12: синоптики дали свежий прогноз по Украине

среда, 18 сентября 2019, 06:33
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В среду, 18 сентября, в Украине будут идти периодические дожди и похолодает еще на несколько градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Украина окажется между антициклоном Hanneke и циклоном Ignaz.

"И вот пока эти 2 серьёзные атмосферные джентльмены будут соревноваться за зоны влияния, все, кто между ними, будут чувствовать последствия этой борьбы - сильный, штормовой ветер", - рассказал синоптик Наталия Диденко.

Главным погодным "ньюсмейкером" будет в среду в Украине сильный ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 м / с.

На Западе небольшая облачность, сухо. Температура воздуха от +22 до +26 градусов. Ночью в западных областях от +8 до +11 градусов тепла, самая низкая температура в Черновицкой области, до +7 градусов ночью. Ветер Юго-Западный 3-8 м / с.

На севере тоже солнечно с лёгкой облачностью. Температура комфортная, +21 ... + 23 градусов, а ночью будет минимум 7 градусов. Ветер западный 3-8 м / с.

На Востоке погода мало чем отличается от остальных областей. Дожди не ожидаются, небольшая облачность. Холодные ночи ожидаются в Луганской области - 6 градусов. Температура воздуха от +21 до +24 градусов. Ветер Северо-Западный, 3-8 м / с

На юге и в Крыму сухо, дожди не ожидаются. Температура даже здесь существенно упадёт, днем +21 ... + 24 градусов, а ночью будет от +10 до +14 градусов. Ветер Северо-Западный, 3-8 м / с

В Киеве среда ожидается влажной, холодной и ветреной. Порывы ветра будут достигать сильных значений, до 15-20 м / сек, похолодает до + 11 + 13 градусов.

Как сообщал "Апостроф", с 17 до 21 сентября ожидается похолодание.

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