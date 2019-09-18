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Командующий ООС сделал важное заявление про отвод войск

среда, 18 сентября 2019, 12:01
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Командование Операции объединенных сил на Донбассе готовится к отводу войск по всей линии разграничения.

Об этом сообщил командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, сообщается на странице Facebook ООС.

Он отметил, что задача по подготовке отвода была дана верховным начальником Генштаба ВСУ, а также утверждена министром обороны и президентом. Также по словам Кравченко интенсивность подготовки отвода войск будет зависеть от аналогичных действий со стороны противника.

"Проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - заявил генерал-лейтенант.

Как сообщал "Апостроф", ранее активисты и волонтеры возмутились тому, что на Донбассе в Станице Луганской на линии разграничения были сняты украинские флаги со столбов.

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