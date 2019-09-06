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В Станице Луганской устроили провокацию с украинскими флагами: фото

пятница, 06 сентября 2019, 21:46
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Активисты и волонтеры возмутились тому, что в Станице Луганской на линии разграничения были сняты украинские флаги со столбов.

Соответствующие фото в Facebook опубликовала пользователь под ником "Света Светикова".

"Станично-Луганский район. Балалайку вам, а не прапоры! На территории станичанской земли государственные флаги Украины провисели ровно три дня! Прапоры все сняли, осталось два у входа со стороны Станицы!", – говорится в сообщении.

Примечательно, что 6 сентября Станицу Луганскую посетил Виталий Комарницкий, глава Луганской областной военно-гражданской администрации. В комментариях к новости об этом некоторые пользователи также интересуются, почему были сняты флаги.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", появилось видео отвода войск ВСУ перед пунктом пропуска "Станица Луганская".

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