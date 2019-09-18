Назад в средневековье: в сети высмеяли видео изгнания бесов из Жириновского

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заинтересовался бубном шамана и попросил провести обряд очищения от нечисти.

На опубликованном в сети видео шаман стучит в бубен, а политик несколько раз громко кричит.

"Церемония" состоялась в московском парке Зарядье.

"Снимите с меня всю порчу, недельный стресс снимите", - попросил политик.

После завершения обряда Жириновский поблагодарил шамана и сказал, что почувствовал облегчение.

Пользователи в соцсетях высмеяли "обряды" Жириновского.

"Все мы знаем, что ни один обряд (Жириновскому, - ред.) не поможет", - написал Щепетильный кухар.

Пользователь Mikhai Lipai тоже высказал своё мнение.

"Ему уже ничто не поможет!", "Мог бы в фильмах сниматься, актёр не плохой. Ему надо палку в задний проход засунуть что-бы злых духов изгнать", "Прямиком в палату, диагноз тяжелый", "Там надо пулей изгонять нечистую,причём в затылок", "Жириновский - это наш Форест Гамп или пример того, как изображая всю жизнь дурака (ну, или быть таковым), устроить свою жизнь", "Дурак.Ты сам и есть злой дух.Вот такие люди управляют миром и результат мы видим", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть повеселило видео с российским скандальным политиком Жириновским и молодыми парнями в бане.