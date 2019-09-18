Русалка Надя: Савченко отличилась новой фотосессией на морском побережье

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала свои фото на побережье моря.

Снимки она разместила на своей странице в Facebook.

"Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своего разнообразия", - подписала пост Савченко.

Пользователи в комментариях предложили ей также приехать на море и в Украине, где тоже красивая природа. Многие пожелали ей хорошего отдыха и отметили, что Надежду видеть в платье непривычно.

Как сообщал "Апостроф", экс-народный депутат Надежда Савченко пришла в Верховную Раду, ее фото высмеяли в сети.