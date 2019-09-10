Официально безработная: Савченко отметилась странной выходкой в Раде, фото и реакция сети

Бывший народный депутат Надежда Савченко пришла в Верховную Раду, ее фото высмеяли в сети.

Снимок Савченко в Раде опубликовал фотограф Ян Доброносов в Facebook.

"Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она посетитель", - подписал свою фотографию автор.

Пользователи сети отреагировали на фото экс-нардепа, прокомментировав позу, в которой она сидит.

Сама Надежда на своей странице в Facebook написала пост, что она обратилась в центр занятости в поисках работы и получила официальный статус безработной в Украине. Также она обвинила СМИ в том, что тему безработицы обсуждают в прессе только благодаря ей. А тем временем в стране, по ее словам, тысячи безработных.

Как ранее сообщал "Апостроф", появились яркие фотожабы на снятие неприкосновенности с нардепов.