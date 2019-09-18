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Тысячи обманутых инвесторов жилья заблокировали центральные улицы Киева: фото и видео акций

среда, 18 сентября 2019, 14:08
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Тысячи украинцев, пострадавших от неправомерных действий застройщиков и представителей власти, вышли сегодня на митинги под стены КГГА, Кабмина и Офиса президента с требованиями обеспечить им их законное право жить в купленных ими, но до сих пор недостроенных квартирах.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа", присутствовавший на этих акциях.

Сперва митингующие пришли к мэру Виталию Кличко, у которого потребовали прекратить произвол чиновников, блокирующих введение недостроев в эксплуатацию, и создать комиссию, которая бы обязала инвесторов закончить работы.

"Власть, хватит держать нас в заложниках своей бездеятельностью. Более 11 лет скитаний после запланированной даты введения в эксплуатацию проинвестированных нами жилых домов мы ожидаем завершения строительства", - говорится, в частности, в обращении к представителям власти инвесторов "Будактив Глушкова" - ЖК "Эврика".

В обращении отмечается, что многим обманутым инвесторам приходится нести огромные потери из-за трат на съем жилья, погашения кредитных обязательств, хотя они уже давно должны были бы жить в своих в квартирах.

Это обращение, как и консолидированное общее требование от всех участников митинга, было передано действующему главе КГГА и мэру столицы.

Фото: Апостроф
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Фото: Апостроф
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Фото: Апостроф
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После акции под КГГА, колонны протестующих двинулись к зданию Кабинета министров, перекрыв часть движения на улицах Крещатик и Грушевского. Под Кабмином митингующие обратились с требованиями к премьеру Алексею Гончаруку и передали ему соответствующее обращение.

После это организованные колоны инвесторов отправились в Офис президента, где повторили свои требования Владимиру Зеленскому.

Всего на акции присутствовали представители более двух десятков недостроенных жилых комплексов, это около 50-60 не сданных в эксплуатацию объектов. По данным организаторов митингов, только в ЖК "Эврика" количество пострадавших от действий застройщиков и чиновников семей - более полутысячи. Всего же по Киеву и пригородам количество пострадавших может достигать 50 тысяч человек и более.

Фото: Апостроф
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Фото: Апостроф
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Фото: Апостроф
1 / 1
Фото: Апостроф
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Фото: Апостроф
1 / 1
Фото: Апостроф
1 / 1
Фото: Апостроф
1 / 1
Фото: Апостроф
1 / 1
Фото: Апостроф
1 / 1
Фото: Апостроф
1 / 1
Фото: Апостроф
1 / 1
Фото: Апостроф
1 / 1
Фото: Апостроф
1 / 1
Фото: Апостроф
1 / 1
Фото: Апостроф
1 / 1
Фото: Апостроф
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Фото: Апостроф
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Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
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Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
1 / 1
Фото: Апостроф / Дмитро Олійник
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