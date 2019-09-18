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В Китае ребенок из Украины покончил с жизнью из-за издевательств: подробности трагедии и фото

среда, 18 сентября 2019, 22:58
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6 сентября в Китае гражданин Украины, 13-летний мальчик из украино-китайской семьи, выпрыгнул из окна своей квартиры на 13 этаже из-за издевательств со стороны учителя.

Об этом сообщается в письме матери мальчика, которое опубликовал блогер Владимир Бойко.

Иван Лю проживал с родителями в Шанхае. Как отмечает Елена Артеменко (так зовут мать мальчика), перед смертельным прыжком он написал на руке иероглифами "Жертва шанхайского образования". По ее словам, педагог из школы, в которой учился Иван, учитель Чжан, систематически издевался и унижал как ее сына, так и других детей. В частности, за год до смерти Ивана, другая девочка из параллельного класса выпрыгнула из школьного окна из-за неоднократных унижений.

Однако местная полиция, несмотря на все старания родственников Ивана, отказывается расследовать дело.

"Все материалы по делу у родителей есть, но в полиции Шанхая их не принимают. Мать 6 сентября 2019 года позвонила в украинское консульство, 7 написала официальное обращение за помощью. Власти Китая ответили на ноту украинской стороны, что будет проведено расследование. Но уже 12 сентября в Бюро общественной безопасности в отделе для иностранцев родственникам умершего пытались дать документы о том, что никакого расследования не будет. Власти обещали расследовать дело, однако в это же время готовили ответ о том, что ничьей вины в гибели Ивана Лю нет. Полиция Шанхая не хочет возбуждать дело, свидетельство о смерти родителям выдают только при условии, что они отказываются от претензий к представителям системы образования", – говорится в письме матери погибшего мальчика.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в селе Богачевка, Николаевской области, 11-летний ребенок обнаружил на чердаке собственного дома повесившихся родителей.

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