Под Николаевом супруги совершили жуткое самоубийство, оставив сиротами детей: детали трагедии

В селе Богачевка, Николаевской области, 11-летний ребенок обнаружил на чердаке собственного дома повесившихся родителей.

Об этом сообщают "Факты".

В отделе коммуникации полиции Николаевской области журналистам рассказали, что, по предварительным данным, муж и жена ранее уже высказывали намерение совершить самоубийство. Накануне суицида они употребляли алкоголь.

В семье остались трое несовершеннолетних детей. Сразу после случившегося их забрали к себе родственники. У супругов есть также 25-летний сын, который ныне служит в украинской армии на Донбассе. Вероятно, вскоре он вернется в Николаевскую область и будет оформлять опеку над младшими детьми.

По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство") с пометкой самоубийство.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 8 сентября в Киеве мужчина совершил самоубийство с помощью флакона духов - он разбил бутылку и нанес себе глубокие порезы.