Готовьтесь к дождям: опубликована карта и свежий прогноз

В четверг, 19 сентября, в Украине ожидается и теплая солнечная погода и осадки с похолоданием в ряде областей.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, на юге страны – в Крыму, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Одесской области, будет тепло и без осадков. Температура будет зафиксирована в районе 18-20 градусов выше нуля.

В Донецкой и Луганской области, а также в Харькове и Днепре немного прохладней – до 18 градусов тепла, также солнечно, вероятность дождей низкая.

В центре – в Черкассах, Полтаве, Виннице, Хмельницком ожидается прохладная температура воздуха – 14-16 градусов, без осадков.

В то же время на севере – Чернигов, Сумы, Житомир, Ровно, синоптики ожидают дождь и температуру на уровне от 12 до 15 градусов тепла. Аналогичная ситуация почти везде в западных областях – от Ивано-Франковска до Луцка и от Тернополя до Львова ждут осадков, температура в районе 13-15 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни в Украине ожидаются периодические дожди и похолодает на несколько градусов.