Надя устроилась: в сети ажиотаж из-за новой работы Савченко

Народный депутат предыдущего созыва Верховной Рады Надежда Савченко получила работу на телеканале Zik, который принадлежит Тарасу Козаку - соратнику главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Савченко станет ведущей телешоу "Комментатор. Верховная Рада с инсайтом", где якобы расскажет о секретах украинского парламента, об этом говорится в анонсе телеканала.

Также отмечается, что народная депутат расскажет, "что происходит в кулуарных разговорах", "как у вас воруют ваши деньги из бюджета, как принимаются преступные для украинцев законы" и так далее.

В сети пользователи пошутили над опытом работы Надежды Савченко перед ее трудоустройством в Раде, упомянули актуальные события в Киеве, а также выдвинули несколько конспирологических гипотез.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала свои новые фото на побережье моря.