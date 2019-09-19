Сенцов сдал суду в Гааге мучителей из ФСБ и перебежчиков из СБУ

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российского плена, заявил, что дал показания о пытках в плену для Гаагского международного трибунала.

Об этом он рассказал в интервью "Громадскому"

"Я в начале попал в "Лефортово", дал объяснения своему адвокату по поводу этих пыток. Затем в суде выступил... Насчет того, кто там был — это были сотрудники ФСБ, московская группа, приехавшая специально по заданию... Я показания дал, потому что это на ФСБ показания, на их действия, для Гаагского трибунала. Зло должно быть наказано", - сказал Сенцов.

Также он отметил, что кроме сотрудников ФСБ было несколько работников СБУ, которые переметнулись к оккупантам.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывший узник Кремля Олег Сенцов выступил с мощной речью на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES.