Сенцов выступил с яркой речью про тюрьму и сделал Зеленскому необычный "подарок": видео

Бывший узник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов выступил с мощной речью на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES.

Об этом сообщает телеканал "Прямой".

"Я буду говорить о банке, простой пластиковой банке. Там, где я был пять лет, в тюрьме, каждая мелочь очень важна. Там ничего не выбрасывают, все применяют. А самая важная штука - чай. Его можно хранить в коробке, а я хранил в банке. У меня были две тетрадки - желтая и синяя. Я не заказывал, но так получилось - мне их в передаче передали. Это было в самом начале - в первый месяц после задержания. Я вырезал из этих тетрадок две полоски - синюю и желтую. И наклеил на эту банку. Написал два слова: "Слава" и "Украине". И поставил на самое видное место. Все пять лет, что я "путешествовал" по тюрьмам Российской Федерации, она была со мной. Я ставил ее на самое видное место. Банка сильно раздражала тюремщиков. Ее постоянно забирали, срывали флаг, пытались топтать… Было много такой мелкой возни. Это была моя маленькая борьба. Конечно, это не Иловайск, ни Дебальцево… Я не был на Донбассе, не был на войне. Меня арестовали всего за два дня, как я должен был поехать (на Донбасс - ред). Ну, так получилось, у каждого своя судьба. Мы не выбираем. И я вел свою маленькую борьбу - никому не известную, никому не видную. Один на один с этой системой. За себя, за свое достоинство, за свою страну и за две полоски - желтую и синюю", - заявил Сенцов.

После своей речи он показал банку, а также нагрудный знак - красную полосу, которая означает склонность к побегу.

"В некоторых армиях мира есть такое правило, что при гибели бойца его командир забирает его жетон. Так собираются данные о погибших. Это очень печальная традиция. Я бы хотел завести другую. Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену в России, на Донбассе и в Крыму. Господин президент, сделайте все, чтобы банка как можно скорее наполнилась", - сказал Олег Сенцов.

Как сообщал "Апостроф", украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российского плена в рамках масштабного обмена в субботу, 7 сентября, сжег в огне "символ России" – тюремную робу.