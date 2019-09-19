В Крыму вспыхнул жуткий пожар: фото и видео

В ночь на 19 сентября в лесу под Феодосией вспыхнул мощный пожар, охвативший территорию в 45 гектаров.

Об этом сообщила пресс-служба так называемого МЧС оккупированного Крыма.

"В 0.55 локализовали, (площадь составила) 45 гектаров. Дачный массив не затронут. Ликвидации (возгорания - ред.,) пока нет", – сообщили оккупанты.

Возгорание сухой растительности и лесной подстилки у поселка Орджоникидзе под Феодосией началось накануне около 19:00.

Как сообщал "Апостроф", ранее сверхмощные пожары охватили леса в российской Сибири. В результате длительных пожаров, которые долго игнорировались властями, в некоторых городах стояла мгла, за которой не видно было солнца, а видимость не превышала и 50 метров.