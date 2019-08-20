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В городе не видно солнца: появились жуткие фото лесных пожаров в России

вторник, 20 августа 2019, 15:03
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Российский Красноярск накрыло густым смогом из-за лесных пожаров, пользователи сетей жалуются на загрязненный воздух в городе.

Об этом сообщили местные жители опубликовав в Instagram фото.

В местном сообществе NomicsBioотметили, что никаких сообщений относительно смога от властей нет. Общественные активисты подтвердили высокую степень загрязнения воздуха.

"Красноярск вновь накрыла дымка. Официальных данных пока нет, но в городе наблюдается явное задымление. Горожане в социальных сетях активно делятся фото и обсуждают ситуацию. По данным общественного проекта Красноярск в городе сейчас высокая степень загрязнения воздуха", - заявили там.

Также в сообществе отметили, что местные власти несколько дней назад уведомили о тушении локального пожара в регионе.

Пользователь InstagramПавел Деревьев также подтвердил загрязнение воздуха.

"Воздух чистый и свежий, видно, что пожары эффективно тушат. (сарказм)", - написал он опубликовав фото.

Российские информационные агентства сообщили, что во многих городах Сибири из-за густого смога не видно солнца, а видимость не превышает 50 метров.

Как сообщал "Апостроф", после масштабных лесных пожаров огромная территория Сибири превратилась в равнины из пепла, как будто на кадрах из документального фильма о Марсе.

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