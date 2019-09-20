А вы кто такая? Нардеп из "Слуги народа" устроил урок хамства в Раде, видео

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пятница, 20 сентября 2019, 14:40
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко не смог ответить на вопрос журналистки о министрах правительства, и грубо ответил, что отчитываться будет только перед отцом или женой.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в Twitter.

Журналистка предложила Тищенко и его коллеге Артему Культенко пройти небольшой тест на знание министров, за назначение которых они голосовали. Однако, "Слуги народа" не смогли ответить, кто сейчас возглавляет Министерство здравоохранения.

Зато Тищенко задал встречный вопрос: "Девушка, вы сегодня этот вопрос задавали 50 раз всем моим коллегам. Для чего вы это делаете, какова ваша цель?"

Журналистка объяснила, что многие люди обвиняют депутатов от "Слуги народа" в бездумном голосовании и в том, что они не читают законопроекты. Тогда Тищенко набрал в стакан воды и сказал журналистке: "Попейте водички, вам полезно".

Депутаты заверили, что читают законы, а журналист сказала, что с помощью такого вопроса и хочет это проверить.

"А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец или жена? Кто вы, чтобы проверять?", - сказал Тищенко.

Журналистка ответила, что задача СМИ контролировать власть. Тищенко на это ничего не ответил и молча ушел.

Как сообщал "Апостроф", сеть повеселило видео с забывчивым "Слугой народа".

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