Дожди и мороз: синоптик шокировала прогнозом погоды на выходные

В ночь на 21 сентября в Украине ожидается серьезное похолодание, ожидается 0 градусов, а в большинстве регионов будут заморозки.

Об этом 20 сентября в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, заморозков не будет на юго-востоке Украины и на Закарпатье.

"Завтра днем температура воздуха повысится скромно, +12+15 градусов, на Юге ожидается +14+19 градусов. Дожди в субботу пройдут на Житомирщине, Ровенщине, в Днепропетровской области и в восточной части Украины", - пишет она.

В Киеве 21 сентября будет сухая, но холодная и ветреная погода. Ночью в столице ожидается +3+5 градусов, а на окраинах города возможны заморозки. Днем здесь будет до +12 градусов.

22 сентября в столице потеплеет до +20 градусов, а уже день спустя в Киеве снова немного похолодает.

Ранее "Апостроф" сообщал, что синоптики напугали прогнозом на субботу, карта.