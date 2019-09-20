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Карпаты укрыло осенним снегом: фото и видео

пятница, 20 сентября 2019, 13:11
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Фото: Lena Novogradskay/Facebook

В Карпатах выпал первый осенний снег.

Соответствующие фото и видео опубликовала Lena Novogradskay в Facebook.

Снег в Карпатах
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Снег в Карпатах
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Снег в Карпатах
1 / 1
Снег в Карпатах
1 / 1
Снег в Карпатах
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Снег в Карпатах
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На снимках видно, как грибы укрыты слоем из снега на полонине Гича (Ивано-Франковская область).

Кроме того, фото снега в Карпатах опубликовал и Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:00 20.09.2019 в г. Поп Иван Черногорский облачно. Ветер западный 1-2 м / с. Температура воздуха -4 ° С. Пролетает мелкий снег", - говорится в подписи к снимку, на котором горы стоят в тумане и срывается мелкий снег.

Как сообщал "Апостроф", в конце августа жителей села Лумшоры Закарпатской области шокировал снежный покров на улице, который образовался в конце лета.

Также в первый день лета в России выпал снег. От непогоды пострадал Ижевск.

Кроме того, в интернете обнародовали видео из Канады, где юг провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в ночь на среду, 27 июня, засыпало снегом.

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