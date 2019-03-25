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​Карпаты заметает снегом: опубликовано впечатляющее фото

понедельник, 25 марта 2019, 11:59

25 марта в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег и ударил мороз.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 7:30 25.03.19 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Падает снег. Ветер юго-западный 6 м/с. Температура воздуха -1° С", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", с понедельника, 25 марта, в Украине будет холодно, местами стоит ждать осадков в виде снега.

Также ранее сообщалось, что 20 марта город Ивано-Франковск оказался обильно засыпан снегом.

Фото и видео заснеженного населенного пункта публикуют пользователи Instagram.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что ближайшее лето в Украине будет поздним и коротким.

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