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В Киеве профессор-сепаратист устроил большой скандал "бандеровке"

пятница, 20 сентября 2019, 00:18
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В Межрегиональной академии управления персоналом (Киев) произошел конфликт профессора с сепаратистскими взглядами со студенткой-патриоткой.

Об этом написала сама участница конфликта - студентка МАУП Полина Кравченко у себя в Facebook.

Она отметила, что профессор академии Виктор Колпаков, который преподает экономику, открыто высказывает симпатию стране-агрессору во время занятий.

"Колпаков Виктор Михайлович полтора часа своей лекции просто поливал грязью Украину. Этот "учитель" вкладывает в головы студентов, что войну начала Украина, что языка нашего нет… что нам нужно вернуть союз с Россией, потому что это сильное государство с хорошими зарплатами, а у нас нация без мозга и т. д., что казаки (в отличие от большевиков) были обычными бандитами и ворами, а в Севастополе наконец наступило нормальная жизнь, после аннексии Крыма", – рассказала девушка.

Она отметила, что встала, улыбнулась и сделала замечание преподавателю и тот в ответ попытался выгнать ее из аудитории.

"После этого профессор просто взбесился. Я не имею желания здесь писать все, что я от него услышала за свою "бандерность"... Он кричал: "Я военный, я полковник, я приказываю тебе – пошла вон!" Но я ответила, что никуда не уйду", – рассказала она.

Также девушка рассказала о собранных сведениях относительно профессора. По ее словам, тот закончил несколько российских вузов, в том числе и при президенте РФ в 2005 году.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети произошел скандал из-за того, что в Харьковском институте танковых войск обнаружили преподавателя, который является сторонником страны-агрессора РФ, поддерживает аннексию Крыма и скорбит по погибшим на Донбассе боевикам.

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