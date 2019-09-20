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В сети показали топ разочарований крымского лета в 2019 году

пятница, 20 сентября 2019, 01:26
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В оккупированном Россией Крыму представили список из главных разочарований курортным сезоном нынешнего года на полуострове.

Об этом у себя на странице в Twitter рассказала блогер Roksolana Today & Крым.

В списке оказались закрытие пляжей по приказу оккупационных администраций местных городов, рост цен за аренду, загрязнение моря канализационными стоками, низкое качество сервиса, мусор и проблемы с доступом к интернету.

В то же время блогер представила свой список разочарований от лица жителей оккупированного украинского полуострова.

"Топ-разочарований крымчан туристами-2019: нищие, хамовитые, быдло, жлобы, ворье, аферисты-мошенники, русские", - пошутила блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее жители Крыма опубликовали фото, на которых видно, что местные пляжи в начале осени выглядят совсем пустынными, по их словам, ситуация особо не изменилась, ведь наплыва туристов на полуострове не было и летом.

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