Наступила осень: появились интересные фото "переполненных" пляжей в Крыму

Пляжи в оккупированном Российской Федерацией Крымув начале осени выглядят совсем пустынными, впрочем, ситуация особо не изменилась, ведь наплыва туристов на полуострове не наблюдалось и летом.

Свежие снимки с полуострова обнародованы на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

Судя по кадрам, на пляжах никого нет, за исключением рыбаков.

"Коктебель. Заберите ждуна! Ему скучно", - указано в подписи к фото.

‏Также на снимках запечатлены пляжи в Керчи и Каменском.

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Стоит добавить, что так называемые власти оккупированного Крыма утверждают, что на полуостров приезжают отдохнуть миллионы туристов, хотя фото с пляжей свидетельствуют об обратном.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Крыму местные "власти" выдвинули идею о том, чтобы присвоить полуострову второе название - Таврида.