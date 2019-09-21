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Бойцы ВСУ продвинулись вперед: стало известно о новом успехе на Донбассе, видео

суббота, 21 сентября 2019, 07:37
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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвинулись вперед вблизи оккупированной Горловки на Донбассе.

Об этом сообщает ТСН.

Батальон "Айдар" перенес позиции на полтора километра вперед, прорыв окопы на эту территорию.

Отмечается, что титаническими усилиями военные превратили пустой лес на земляную крепость, где чувствуют себя в безопасности. Пока одни бойцы копают окопы, другие их прикрывают. Решение продвинуться вперед было принято в связи с угрозой нападения диверсионных групп.

"[Боевики] используют снаряды, чтобы зажечь сухие поля, деревья. По населенным пунктам стреляют, чтобы поджечь дома", - рассказал боец.

Военные добавляют, что не имеют представления, как это отходить назад.

"Мы не должны отходить ни на шаг на своей земле. Это они должны отходить подальше за Сибирь, а мы - на своей земле", - подчеркнул боец.

Как сообщал "Апостроф", 17 сентября на Донбассе погиб воин ВСУ Владислав Рой. Украинский боец получил смертельные ранения при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения Операции Объединенных сил.

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