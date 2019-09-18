Стала известна фамилия бойца "Айдара", погибшего на Донбассе: опубликованы фото

Во вторник, 17 сентября, на Донбассе погиб воин ВСУ Владислав Рой.

Об этом сообщают на официальной странице "24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар"" в Facebook.

Украинский боец получил смертельные ранения при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения операции Объединенных сил.

"Храбрый воин, верный товарищ. Сочувствуем родным и близким. Герои не умирают. С нами Бог!", - написали в сети и опубликовали его фото.

Известно, что Владислав Рой воевал в батальоне "Айдар". Сам он родом из Запорожья.

Как ранее сообщал "Апостроф", 16 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один воин ВСУ погиб.