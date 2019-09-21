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Доставайте шарфики: появился холодный прогноз погоды на субботу

суббота, 21 сентября 2019, 06:45
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В субботу, 21 сентября, в Украине в целом ожидается прохладная осенняя погода, при этом осадки будут лишь в нескольких областях.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

В частности, дожди с грозами ожидаются на востоке страны – в Донецкой, Луганской и Харьковской области. Здесь будет прохладно - температура воздуха достигнет максимум 14 градусов выше нуля. Также ожидаются порывы ветра до 10 м/с.

На юге Украины, а также в Днепре и Кропивницком синоптики прогнозируют более теплые 13-15 градусов, без осадков. Аналогичные погодные условия будут наблюдаться в западных областях, кроме Закарпатья – в Ужгороде и области ожидается до 17 градусов.

На севере и в центре страны, в том числе в Киеве ожидаются прохладные 12-14 градусов, без осадков.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик предупредила жителей Украины о возможных заморозках в ряде областей во второй половине сентября.

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