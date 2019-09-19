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Дожди, холодина и мокрый снег: синоптик напугал прогнозом погоды в Украине

четверг, 19 сентября 2019, 12:15
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20 сентября в Украине ожидается резкое похолодание, а в некоторых областях прогнозируется штормовой ветер.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"В большинстве областей Украины 20 сентября ожидаются периодические дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом. Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах +3+8 градусов", - пишет она.

Синоптик предупредила жителей Украины о возможных заморозках в ночь на 20 сентября.

В Киеве ожидается дождь и около 13 градусов тепла.

По ее словам, 21, 22 и 23 сентября в стране значительно потеплеет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 19 сентября в Украине ожидается и теплая солнечная погода и осадки с похолоданием в ряде областей.

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