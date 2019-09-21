Рождество Пресвятой Богородицы: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

21 сентября христиане отмечают церковный праздник Рождество Девы Марии, который в народе называют Вторая Пречистая, Богородичный праздник, Аспосов день, Осенины и Спожинки.
В этот день принято ходить в церковь и молиться Матери Иисуса Христа о заступничестве. Также в этот день традиционно ворожили, предсказывали погоду зимой и придерживались поста.
Данный праздник открывает новый церковный год. Наши предки посвящали Рождество Пресвятой Богородицы сбору урожая и семейным собраниям. Традиционно к этому времени завершаются полевые работы.
Обычно празднование длилось несколько дней, угощения готовили из продуктов нового урожая. Мясные блюда на стол не подавались.
На Пречистую женщинам запрещалось брать в руки острые предметы, шить, вышивать, резать.
Предлагаем вашему вниманию стихи и прозу в честь данного праздника:
На землю к нам Святая Богородица спустилась,
Пусть с ней заходит чудо в каждый дом,
День будет ясным, ведь святая возродилась,
Наполнит мир она прощением и теплом.
И станет нынче мир добрей и лучше,
И пусть останется таким он много лет,
Пускай горит свеча, очистим души,
Пусть Богородица укроет вас от бед.
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю тебя всей душой!
Пусть она о тебе позаботится,
Чтобы беды прошли стороной!
Только мира, здоровья, удачи
Я желаю тебе в этот час
И достатка большого в придачу,
И счастливых, сияющих глаз!
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Поздравляю с Рождеством пресвятой Богородицы. Желаю здравия и мира всей Вашей семье. Пусть ясный свет блага и счастья ведет Вас по жизни, пусть чистая надежда и вера живет в Вашем сердце, пусть щедрая любовь Бога и Ваших близких уберегает Вас от невзгод.
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Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю впускать в свое сердце только светлые чувства, желаю беречь и себя, и семью. Пусть Пресвятая Богородица уберегает тебя от зависти и предательства, пусть в жизни твоей будет счастье и радость. Желаю доброго здоровья и щедрой любви.
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Спешу тебя поздравить с Рождеством Богородицы и пожелать добра, любви, удачи и безграничного счастья! Пускай этот светлый праздник принесет много положительных эмоций и искренних улыбок! Желаю тебе жить в гармонии с собой и наслаждаться жизнью!
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