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Рождество Пресвятой Богородицы: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

суббота, 21 сентября 2019, 11:50
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21 сентября христиане отмечают церковный праздник Рождество Девы Марии, который в народе называют Вторая Пречистая, Богородичный праздник, Аспосов день, Осенины и Спожинки.

В этот день принято ходить в церковь и молиться Матери Иисуса Христа о заступничестве. Также в этот день традиционно ворожили, предсказывали погоду зимой и придерживались поста.

Данный праздник открывает новый церковный год. Наши предки посвящали Рождество Пресвятой Богородицы сбору урожая и семейным собраниям. Традиционно к этому времени завершаются полевые работы.

Обычно празднование длилось несколько дней, угощения готовили из продуктов нового урожая. Мясные блюда на стол не подавались.

На Пречистую женщинам запрещалось брать в руки острые предметы, шить, вышивать, резать.

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Предлагаем вашему вниманию стихи и прозу в честь данного праздника:

На землю к нам Святая Богородица спустилась,

Пусть с ней заходит чудо в каждый дом,

День будет ясным, ведь святая возродилась,

Наполнит мир она прощением и теплом.

И станет нынче мир добрей и лучше,

И пусть останется таким он много лет,

Пускай горит свеча, очистим души,

Пусть Богородица укроет вас от бед.

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю тебя всей душой!

Пусть она о тебе позаботится,

Чтобы беды прошли стороной!

Только мира, здоровья, удачи

Я желаю тебе в этот час

И достатка большого в придачу,

И счастливых, сияющих глаз!

***

Поздравляю с Рождеством пресвятой Богородицы. Желаю здравия и мира всей Вашей семье. Пусть ясный свет блага и счастья ведет Вас по жизни, пусть чистая надежда и вера живет в Вашем сердце, пусть щедрая любовь Бога и Ваших близких уберегает Вас от невзгод.

***

Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю впускать в свое сердце только светлые чувства, желаю беречь и себя, и семью. Пусть Пресвятая Богородица уберегает тебя от зависти и предательства, пусть в жизни твоей будет счастье и радость. Желаю доброго здоровья и щедрой любви.

***

Спешу тебя поздравить с Рождеством Богородицы и пожелать добра, любви, удачи и безграничного счастья! Пускай этот светлый праздник принесет много положительных эмоций и искренних улыбок! Желаю тебе жить в гармонии с собой и наслаждаться жизнью!

Ранее "Апостроф" сообщал, что в октябре украинцы смогут отдыхать на один день дольше в связи с празднованием Дня защитника Украины.

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