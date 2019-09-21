RU  UA  EN

суббота, 21 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 сентября

10:53
В Одессе авто влетело в толпу протестующих: страшный момент попал на видео
10:29
Жестокое убийство чиновника под Запорожьем: появился рассказ очевидцев, видео
10:18
Бывший "топ-чиновник" ДНР поступил на службу в ВСУ: в сети разгорелся громкий скандал
10:16
Дженнифер Лопес затмила всех на показе Versace: она вышла на подиум в реплике своего культового наряда
10:02
Надвигается серьезный холод: синоптик рассказал, какие "сюрпризы" готовит погода
09:59
Сколько украинцы будут отдыхать в октябре: календарь выходных и праздников
09:50
В Запорожье произошла массовая драка в кафе: опубликовано фото
09:47
Шустер и Коломойский устроили скандал в прямом эфире: сеть взорвалась комментариями, видео
09:20
В США тысячи людей собрались "штурмовать" Зону 51: появились данные о задержанных
09:18
Вспомнят о Китае: в США назвали ключевые темы переговоров Зеленского с Трампом
08:55
Появляется по утрам: сеть повеселило фото "серого кардинала" в Раде
08:52
Женщина поехала на красный: в Киеве супружеская пара попала в страшное ДТП, фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сколько украинцы будут отдыхать в октябре: календарь выходных и праздников

суббота, 21 сентября 2019, 09:59
переглянути новину українською

В октябре украинцы смогут отдыхать на один день дольше в связи с празднованием Дня защитника Украины.

Отметим, что всего в октябре у украинцев будет девять выходных дней и 22 рабочих дня. Из девяти выходных - один будет дополнительным. Это понедельник, 14 октября, в который празднуется День защитника Украины (День козачества). Он также совпадает с одним из самых больших религиозных праздников для православных христиан - Покровой Пресвятой Богородицы.

Таким образом, в средине октября, украинцы будут отдыхать три дня подряд - 12, 13 и 14 числа. Кроме того, выходными будут 5, 6, 19, 20, 26 и 27 октября.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, сколько стоит отдохнуть на море в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы в ОРДЛО: почему России придется уступить, но в результате - выиграть

Погода на выходные: синоптики обещают потепление

Мы бы взяли вас, но культуры нет - Пат Кокс о перспективах вступления Украины в ЕС

Мы в эпицентре катастрофы: 5 причин выйти на Международный марш за климат в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: