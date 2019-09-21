Сколько украинцы будут отдыхать в октябре: календарь выходных и праздников

В октябре украинцы смогут отдыхать на один день дольше в связи с празднованием Дня защитника Украины.

Отметим, что всего в октябре у украинцев будет девять выходных дней и 22 рабочих дня. Из девяти выходных - один будет дополнительным. Это понедельник, 14 октября, в который празднуется День защитника Украины (День козачества). Он также совпадает с одним из самых больших религиозных праздников для православных христиан - Покровой Пресвятой Богородицы.

Таким образом, в средине октября, украинцы будут отдыхать три дня подряд - 12, 13 и 14 числа. Кроме того, выходными будут 5, 6, 19, 20, 26 и 27 октября.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, сколько стоит отдохнуть на море в Украине.