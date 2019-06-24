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Сколько стоит отдохнуть на море в Украине: озвучены космические цены

понедельник, 24 июня 2019, 01:22
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В самый разгар сезона отпусков средневзвешенные цены на отдых на пляжных курортах в Украине выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

Об этом пишут "Вести" со ссылкой на руководство курортов и заявления туристов.

Директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук прокомментировал рост цен и рассказал о его причинах.

"В этом году много туристов из Беларуси, Польши и даже Германии за счет различных музыкальных и гастрономических фестивалей… На первой линии в разгар сезона можно найти советские базы, где стоимость комнаты около $20–25. Правда, удобства могут быть на улице, а комната — без кондиционера и ТВ. Если же с комфортом, то $40–55", — пояснил эксперт отрасли.

При этом туристы жалуются на плохие дороги к курортам, отсутствие необходимой инфраструктуры (чаще всего - туалетов и парковок), а также на мусор и "зеленое" из-за разложения водорослей море. Также периодически возникают жалобы на мошенников, которые пытаются обмануть туристов с жильем и перевозкой к курорту.

"Таксисты в Одессе пытались содрать с нас 1,5 тысяч грн за проезд в Коблево. Хотя маршрутки стоят 110 грн с человека. Цены на продукты и в кафе также непомерно высокие. В итоге десятидневный отдых с семьей обошелся в 18 тысяч грн. Лучше бы добавил $300 и поехал в Турцию", - рассказывает о своей поездке на море турист из Киева.

"За десять дней отдыха мы заплатили примерно $1,5 тысяч. В эту сумму вошло проживание в двухместном номере люкс, трехразовое питание, бесплатные бассейн и шезлонги на пляже", - рассказывает другая туристка о поездке на отдых в Херсонскую область.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото полупустых крымских пляжейв оккупированной РФ Феодосии.

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