"Укрзализныця" вновь шокировала пассажиров: в сети бурно обсуждают видео

В поезде "Укрзализныци" на маршруте Геническ-Запорожье 2 в одном из вагонов был обнаружен грязный туалет, которым практически невозможно пользоваться.

Видеозапись из туалета в поезде была опубликована на странице One News ZP в Instagram.

Так, пассажиры засняли грязный туалет, в котором был не убран мусор и в раковине была пластиковая бутылка. Помимо этого, кто-то из предыдущих посетителей уборной "промахнулся" мимо унитаза и бортики его были сильно испачканы.

При этом весь туалет был обшарпанным и ржавым.

В сети пользователи возмутились и отношением к работе сотрудников железнодорожного перевозчика и поведению пассажиров. Некоторые высказали недоумение фактом съемки видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее пассажиры поезда, который следовал в Ивано-Франковск пожаловались на тараканов в вагонах и матрасы плохого качества.