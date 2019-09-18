Тараканы в вагоне и разгневанные туристы: "Укрзализныця" оскандалилась на маршруте в Ивано-Франковск

Пассажиры поезда в Ивано-Франковск пожаловались на работу "Укрзализныци".

Об этом сообщает пользователь сети Даша Гладун в Facebook.

В сети рассказали о неудобствах в поезде 149 сообщением Кременчуг-Ивано-Франкивск.

"4 убитых таракана. Матрасы комками. Матрасы меняют по требованию на такие же матрасы", - написали в интернете.

Также Дарья отметила, что поезд задерживался, о чем не предупредили пассажиров. Он долго стоял в Тернополе, в то время как некоторым людям надо было попасть на автобус во Львов, чтобы ехать заграницу. После звонка оператору в "Укрзализныцю" там ответили о "ремонте на неопределенный срок".

Гладун попросила в сети работников "Укрзализныцы" прокомментировать ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", пассажиры поезда Мариуполь - Львов выразили недовольство обслуживанием вагонов, а в частности пожаловались на невыносимую жару.