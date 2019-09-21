В Крыму устроили неожиданный бунт против армии Путина: фото

На южном берегу оккупированного Крыма неизвестные сломали заграждение, установленное на пляже российскими военными.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday& Крым у себя на странице в Twitter.

Она отметила, что местный пляж был фактически аннексирован министерством обороны оккупантов и сломав забор местные жители выразили протест таким захватам.

"Ого, у гардемаринов сдают нервы! Батилиман. Проход на пляж Таврида неделю назад и сейчас. Этот пляж зацапало МО РФ. Круто, гардемарины!", - пишет блогер.

Также она уточнила для журналистов, что теперь проход на пляж свободен, таким образом жители и туристы в Крыму могут им свободно пользоваться.

Под публикацией блогера пользователи отметили праведность действий неизвестных активистов, а также выдвинули свои предположения о том, как и когда оккупанты восстановят свой забор.

Как сообщал "Апостроф", в начале пляжного сезона оккупанты из Министерства обороны РФ закрыли для местных жителей и туристов часть пляжа в Севастополе, огородив территорию колючей проволокой.