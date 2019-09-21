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Вызывайте санитаров: сеть рассмешил рассказ боевика ДНР о войне на Донбассе, видео

суббота, 21 сентября 2019, 14:51
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Сербский наемник боевиков на востоке Украины Деян Берич ("Деки") развеселил сеть своей историей о происходящем на Донбассе.

В частности, сепаратист рассказал, что на линию разграничения со стороны Украины якобы приезжают богатые иностранцы, чтобы принять участие в "охоте на людей".

"Это придурки, которые попробовали все в жизни, охотились, наверное, на все возможное. Вот они приехали. Но много их и не вернулось", - сказал боевик.

Также он добавил, что на Донбассе боевики якобы убивали граждан США и из Германии, которые приезжали на такую "охоту",

Боевик отметил, что трупы иностранцев украинская сторона забирала на трех джипах.

В сети уже высмеяли историю боевика, написав множество шутливых комментариев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвинулись вперед вблизи оккупированной Горловки на Донбассе.

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