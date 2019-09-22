Что-то пошло не так: сеть рассмешило "секретное" военное фото Путина

В сети вновь смеются над внешним видом президента России Владимира Путина. На этот раз в социальных сетях показали редкую фотографию с российским президентом.

Снимок в сети опубликовал блогер Алексей Голобуцкий.

На нем Владимир Путин вместе с президентом Киргизии Сооронбай Жээнбековым посетил лагерь юных армейцев в Оренбургской области.

"Очень редкая фоточка: Путин в беретике. "Как прибили, так и держится". Вид действительно дурацкий - наверное, поэтому и фото практически нереально найти в интернете. Но я нашел!" - подписал он снимок.

В комментариях люди высмеяли то, как на фотографии получился российский президент.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети высмеяли действия президента России Владимира Путина, по указанию которого в ночь на 19 сентября в Бурятии задержали якутского шамана Александра Габышева.