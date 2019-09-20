В сети меткой карикатурой показали панический страх Путина

В сети высмеяли действия президента России Владимира Путина, по указанию которого в ночь на 19 сентября в Бурятии задержали якутского шамана Александра Габышева.

Дело в том, что шаман заявлял о планах "выгнать Путина из Кремля". Это наверняка и не понравилось главе Российской Федерации. Шамана задержали прямо в его палатке. В операции были задействованы десятки российских силовиков, которые скрыли лица за масками. Также они имели при себе оружие.

В сети уже опубликовали карикатуру на данную тему.

На картинке изображен Путин на танке и рядом сам шаман. В подписи говорится, что Путин, имея танки, ядерное оружие и кучу военных, боится шамана с бубном.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети высмеяли видео изгнания бесов из Жириновского.