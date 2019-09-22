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Нашли разутым и в пыли: в Днепре загадочно погиб мужчина, фото

воскресенье, 22 сентября 2019, 04:11
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В субботу, 21 сентября, в Днепре загадочно погиб мужчина - его тело обнаружили возле завода "Днепропресс" на проспекте Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, мужчину, который неподвижно лежал на земле, увидел охранник, он вызвал полицию.

Как удалось установить позже, на теле погибшего было множество ссадин, локти были сбиты, а голова - в крови. Мужчина был разутый и весь в пыли, рядом с телом лежали куртка и обувь.

Местная жительница рассказала, что видела накануне этого мужчину сильно выпившим. Охранник, обнаруживший тело, предположил, что мужчина или упал с высоты, или его кто-то избил, поскольку были видны следы борьбы на земле.

В настоящее время выясняются все детали трагедии, запланировано проведение экспертиз. Предварительно установлено, что погибшему 31 год.

Как сообщал "Апостроф", 21 сентября в Киеве по адресу улица Вишняковская, 11 обнаружили тело молодого парня, которое лежало на козырьке подъезда 16-этажного дома.

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