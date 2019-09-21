Обнаружили с ключами в руках: в Киеве парень погиб страшной смертью, фото и видео

В субботу, 21 сентября, в Киеве по адресу улица Вишняковская, 11 обнаружили тело молодого парня, которое лежало на козырьке подъезда 16-этажного дома.

Об этом сообщает Информатор.

Как выяснили правоохранители, изначально консьерж услышала глухой звук падения. Когда она поднялась по лестнице на второй этаж, то увидела, что на козырьке лежит парень без сознания. Она вызвала полицию и медиков. К сожалению, врачи констатировали смерть.

Рядом с телом погибшего нашли связку ключей. Полицейские начали обследовать дом и обнаружили, что ключи подходят к одной из квартир на втором этаже. Внутри находились родственники погибшего, которому было 28 лет.

Обстоятельства ЧП выясняются. На данный момент полицейские выясняют, с какого именно этажа упал парень.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина умер страшной смертью - он припарковался на обочине и вскоре скончался, из-за сильной жары его тело разложилось.