Не дают денег даже на гробы: главарь боевиков ДНР пожаловался на Россию

Один из главарей боевиков "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на то, что так называемые "власти" "ДНР" не заботятся о наемниках.

В своем Telegram-канале он написал, что боевикам не дают денег даже на похороны погибших.

"Ни бревен для укрепления позиций, ни песка, ни мешков, ни инструмента, ни средств защиты, ни обезболивающих и противошоковых, ни автотранспорта - нового ничего нет, а то, что есть старого, - ремонтируют за свой счёт. Да что там говорить - своих погибших хоронят, скидываясь с зарплаты..." - написал он.

Ходаковский также написал, что "элита, пришедшая к власти, воспринимает армию, как нечто опасное и чужеродное".

"Вот и остались мы почти одни: впереди противник; позади остывающее общество... И я не хочу сказать, что это плохо кончится, я хочу сказать, что это плохо уже наступило - от армии отреклись и отвернулись. Со всеми вытекающими последствиями", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Донбассе в ходе боевого столкновения был ликвидирован командир роты разведки боевиков Алексей Троцай 1976 года рождения по прозвищу "Лев".