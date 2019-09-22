От заморозков до +23: синоптики дали контрастный прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 22 сентября, в ряде областей Украины в ночное время ожидаются заморозки, тем не менее в некоторых регионах температура воздуха будет достигать +23 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

"22 сентября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с. 22 сентября ночью в Карпатах и на Луганщине сильные заморозки 0-3 (II уровень опасности, оранжевый)", - сказано в сообщении.

Так, холоднее всего будет на востоке страны, теплее - в южных областях.

Отмечается, что в понедельник, 23 сентября, на севере Левобережья на поверхности почвы прогнозируются заморозки.

Кроме того, 22-23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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